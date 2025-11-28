Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Посол Китая в Азербайджане находится в Нахчыване

    Внутренняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 10:45
    Посол Китая в Азербайджане находится с визитом в Нахчыванской Автономной Республике.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и посол Китая в Азербайджане Лу Мэй прибыли в Нахчыван.

    Цель визита - презентация и участие в церемонии приема-сдачи проекта "Интерактивная помощь в образовании", реализуемого в рамках азербайджано-китайского сотрудничества в сфере образования.

    Çinin Azərbaycandakı səfiri Naxçıvandadır
    Chinese Ambassador to Azerbaijan visiting Nakhchivan

