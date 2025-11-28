İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Çinin Azərbaycandakı səfiri Naxçıvandadır

    Daxili siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 10:17
    Çinin Azərbaycandakı səfiri Naxçıvandadır

    Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, səfir bu gün elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevlə Naxçıvana gəlib.

    Səfərin məqsədi Azərbaycan-Çin təhsil əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən "İnteraktiv Təhsil Yardımı" layihəsinin təqdimatı və təhvil-təslim mərasimində iştirak etməkdir.

    Çin Azərbaycan Lu Mey
    Посол Китая в Азербайджане находится в Нахчыване
    Chinese Ambassador to Azerbaijan visiting Nakhchivan

