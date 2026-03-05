Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Последствия атаки иранских дронов на аэропорт Нахчывана - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    05 марта, 2026
    • 13:37
    Последствия атаки иранских дронов на аэропорт Нахчывана - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Вследствие налета беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана, зданию аэропорта в Нахчыване был нанесен значительный ущерб, была проведена экстренная эвакуация сотрудников.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, после удара дрона потолок здания оказался практически полностью разрушен.

    Персонал воздушной гавани и находящиеся в терминале пассажиры были оперативно выведены с территории объекта.

    Помимо этого, пассажирский лайнер, выполнявший регулярный полет по маршруту Баку - Нахчыван, в связи со сложившейся обстановкой и в целях обеспечения безопасности, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в столице.

