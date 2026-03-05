Последствия атаки иранских дронов на аэропорт Нахчывана - ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие налета беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана, зданию аэропорта в Нахчыване был нанесен значительный ущерб, была проведена экстренная эвакуация сотрудников.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, после удара дрона потолок здания оказался практически полностью разрушен.

Персонал воздушной гавани и находящиеся в терминале пассажиры были оперативно выведены с территории объекта.

Помимо этого, пассажирский лайнер, выполнявший регулярный полет по маршруту Баку - Нахчыван, в связи со сложившейся обстановкой и в целях обеспечения безопасности, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в столице.