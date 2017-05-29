Помощник президента: Независимо от различных оценок международного сообщества, мы считаем себя правыми

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Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Демократическая модель развития Азербайджана выбрана не для того, чтобы кому-то нравиться. Независимо от различных оценок международного сообщества, мы идем своей дорогой и считаем себя правыми.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью телеканалу "Хазар" помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом Администрации президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он отметил, что Азербайджан входит в свободное интернет-пространство: "Сравните климат в сфере информации, политики и гражданского общества в наиболее развитых странах Европы с Азербайджаном, тогда все станет ясно. Сотни средств массовой информации учреждены и действуют без чьего-то разрешения, в рамках соответствующего законодательства. Азербайджан запустил два спутника, войдя в число космических держав".

А.Гасанов подчеркнул, что правительство поддерживает все инициативы населения и гражданского общества: "Более трех тысяч неправительственных организаций функционируют в том числе при содействии государства, которое рассматривает их в качестве своих партнеров, осуществляя совместно с ними процесс построения демократического общества. В Азербайджане действуют более 50 политических партий. Каждая из них имеет возможность бороться за власть в цивилизованной форме. На фоне всего этого выражения "Демократия в Азербайджане душится", "В Азербайджане имеются проблемы в области прав человека" являются фикцией. Это дополнительный инструмент для оказания давления на Азербайджан и не имеет никакого другого обоснования. Азербайджан идет своей дорогой, отвечающей интересам азербайджанского народа, который поддерживает эту политику. Это ключевой принцип для нас".