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Помощник президента: Избирательная система Азербайджана - пример для всего мира

​Помощник президента: Избирательная система Азербайджана - пример мир

"Избирательная система в Азербайджане оптимизирована и интерес людей к выборам возрос".

Как сообщает Report, об этом на семинаре-совещании для председателей окружных избирательных комиссий заявил помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев.

Он отметил, что количество замечаний со стороны наблюдателей за выборами сокращается: "Это говорит об оптимизации избирательной системы. Причиной этого является политическая стабильность в стране, авторитет президента Ильхама Алиева. Избирательная система в Азербайджане является примером для всего мира. Люди ценят это и активно участвуют в выборах".

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