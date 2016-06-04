Помощник президента Азербайджана: Азербайджанцы не должны допускать конфликтов между собой

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Состоялось итоговое заседание IV Съезда азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания входил прием документов по съезду, формирование нового состава Координационного совета азербайджанцев мира.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов сообщил, что, в отличие от предыдущих съездов, на этом были заслушаны мнения каждого желающего выступить.

Депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров отметил, что проживающие в зарубежных странах азербайджанцы должны объединиться.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Администрации президента Али Гасанов заявил, что на съезд съехались азербайджанцы с четырех континентов мира: "Начало реализации идеи солидарности и единства положено в период Азербайджанской Демократической Республики. В этом деле есть большая заслуга Мамед Эмина Расулзаде, Фатали хана Хойского. Начатая в период АДР, но не реализованная до конца идея претворилась в жизнь с приходом к власти Гейдара Алиева. Единство необходимо нам для того, чтобы не утратить традиции, язык".

А.Гасанов отметил, что проживающие за рубежом азербайджанцы могут выражать протест в связи с проблемами, с которыми сталкивается Азербайджан: "Они должны требовать свои гражданские права в тех странах, где проживают. Некоторые западные страны проявляют нетерпимость к религии и языку других народов. Мы же относимся с уважением. В этом наша разница. Мы заложили основы совместного сосуществования. Азербайджанцы не должны допускать конфликтов между собой. Необходимо систематизировать нашу деятельность, усиливать информационные связи, обеспечить выход в глобальное виртуальное пространство".

На заседании приняты документы итогового заседания IV Съезда азербайджанцев мира, сформировался новый состав Координационного совета.

Участники Съезда также приняли обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В завершение зачитана резолюция съезда.