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Полад Бюльбюльоглы: Ильхам Алиев объединил наш народ в единый "Железный кулак"

Полад Бюльбюльоглы: Ильхам Алиев объединил наш народ в единый "Железный кулак" «Спустя 30 лет наш доблестный народ, наша доблестная армия под руководством верховного главнокомандующего, президента Азербайджанской Республики, сына Гейдара Алиева Ильхама Алиева, который сумел объединить наш народ в единый «железный кулак» и положил ко
Внутренняя политика
20 января 2022 г. 17:03
Полад Бюльбюльоглы: Ильхам Алиев объединил наш народ в единый Железный кулак

«Спустя 30 лет наша доблестная армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Азербайджанской Республики, сына Гейдара Алиева Ильхама Алиева, который объединил наш народ в единый "Железный кулак", положила конец многолетнему конфликту, освободила наши исконные земли от армянской оккупации».

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы на видеоконференции, посвященной 32-ой годовщине трагических событий 20 января 1990 года в Баку.

Посол отметил, что ему как уроженцу Карабаха, освобождение земель от многолетней оккупации особенно дорого и ценно : «Я был уверен, что рано или поздно эти земли освободят. Спасибо Всевышнему, спасибо судьбе, что мы все, люди старшего поколения, дожили до этих дней, когда у нас появилась возможность восстановить дом отца, функционирующий сегодня как музей Бюльбюля и участвовать в сегодняшней реставрации моего родного города Шуша».

Он также рассказал, что по поручению президента Ильхама Алиева идет большая деятельность по восстановлению всех ранее оккупированных территорий, проводятся масштабные работы по проведению коммуникационных линий, дорог: «Я лично езжу по дороге, которая с огромным трудом была построена за 9 месяцев на горных перевалах. Все работы проводятся для быстрого восстановления Карабахского региона»

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