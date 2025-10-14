Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Подготовлена карта Зангезурского коридора

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 19:23
    Подготовлена карта Зангезурского коридора

    Общественное Объединение "Картографы Азербайджана" подготовило карту Зангезурского коридора на основе высококачественных космических снимков.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель объединения Мугабиль Байрамов.

    Он сказал, что на карте представлены соответствующие населенные пункты, дороги, реки, горы Азербайджана, Армении, Ирана.

    На карте также отображен Аразский коридор. Она представлена на азербайджанском и английском языках.

    карта Зангезурского коридора
    Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

    Последние новости

    19:36

    Пришедшие к власти на Мадагаскаре военные создадут переходные органы - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    19:29
    Фото

    В Самарканде прошла церемония открытия совместных учений "Единство-2025"

    Армия
    19:23

    Подготовлена карта Зангезурского коридора

    Внутренняя политика
    19:22
    Фото

    На выставке Rebuild Karabakh представлен отдельный стенд для МСП

    Бизнес
    19:17

    В Баку доля такси с 8-летним сроком эксплуатации составляет 67%

    Инфраструктура
    19:12

    AYNA прокомментировало решение Кабмина относительно такси

    Инфраструктура
    18:58

    Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

    Внешняя политика
    18:56

    Прибыль Premium Bank снизилась более чем на 4%

    Финансы
    18:48

    Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года

    Другие страны
    Лента новостей