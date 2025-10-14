Подготовлена карта Зангезурского коридора

Общественное Объединение "Картографы Азербайджана" подготовило карту Зангезурского коридора на основе высококачественных космических снимков.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель объединения Мугабиль Байрамов.

Он сказал, что на карте представлены соответствующие населенные пункты, дороги, реки, горы Азербайджана, Армении, Ирана.

На карте также отображен Аразский коридор. Она представлена на азербайджанском и английском языках.