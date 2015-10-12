Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2015 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем выступили министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев, министр здравоохранения Огтай Ширалиев и министр образования Микаил Джаббаров.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.