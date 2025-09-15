По инициативе Лейлы Алиевой начал работу проект Explore Azerbaijan with IDEA

Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    15 сентября, 2025
    По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного Объединения IDEA Лейлы Алиевой начал работу проект Explore Azerbaijan with IDEA.

    Об этом сообщили Report в Общественном Объединении.

    Отмечается, что основной целью проекта является ознакомление местной и международной аудитории с неповторимой флорой и фауной Азербайджана, а также создание мультимедийной базы, отражающей это уникальное богатство. Пользователи социальных сетей смогут через профессиональный объектив фото/видеографа Салеха Бахшиева открыть для себя тонкости богатой природы Азербайджана и стать ближе к ней.

    Explore Azerbaijan with IDEA - это не только просветительский проект, но и призыв к сохранению нашей природы для будущих поколений.

    Представляем официальные страницы проекта в социальных сетях:

    YouTube: https://www.youtube.com/@exploreAzerbaijanwithIDEA 

    Instagram: https://www.instagram.com/explore.aze 

    Facebook: https://www.facebook.com/explore.aze 

