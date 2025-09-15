İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Explore Azerbaijan with IDEA" layihəsi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    15 sentyabr, 2025
    20:08
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Explore Azerbaijan with IDEA layihəsi fəaliyyətə başlayıb

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Explore Azerbaijan with IDEA" layihəsi fəaliyyətə başlayıb.

    Bu barədə "Report"a İctimai Birlikdən bildirilib.

    Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın canlı aləminin təkrarolunmaz gözəlliklərini yerli və beynəlxalq auditoriyaya tanıtmaq, eyni zamanda, ölkəmizin təbiətinin özünəməxsus zənginliyini əks etdirən multimedia bazasını yaratmaqdan ibarətdir. Sosial media istifadəçiləri fotovideoqraf Saleh Baxşiyevin peşəkar obyektivi ilə Azərbaycanın flora və faunasının incəliklərini kəşf edərək ölkəmizin füsunkar təbiətinə daha yaxın ola biləcəklər.

    "Explore Azerbaijan with IDEA" təkcə maarifləndirici layihə deyil, eyni zamanda, təbiətimizin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün bir çağırışdır.

    Layihənin rəsmi sosial media səhifələrini aşağıdakı linklər vasitəsilə davamlı izləmək olar:

    YouTube: https://www.youtube.com/@exploreAzerbaijanwithIDEA 

    Instagram: https://www.instagram.com/explore.aze 

    Facebook: https://www.facebook.com/explore.aze 

    Leyla Əliyeva IDEA İctimai Birliyi

