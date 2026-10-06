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    По инициативе IDEA организована очередная программа обучения "Ответственный гид по экотуризму"

    Внутренняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 17:52
    По инициативе IDEA организована очередная программа обучения Ответственный гид по экотуризму

    По инициативе Общественного объединения IDEA при совместном сотрудничестве Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного агентства туризма и Ассоциации туристических гидов Азербайджана организованы очередные учебные сессии для туроператоров и гидов экотуризма, работающих в соответствии с принципами экологически ответственного туризма.

    Как сообщает Report, трехдневная программа обучения направлена на поддержку развития экотуризма в Азербайджане, повышение профессиональных знаний и навыков гидов, работающих в национальных парках и других особо охраняемых природных территориях.

    Программа обучения, составленная на основе методических рекомендаций экспертов IDEA по вопросам окружающей среды, охватывает различные темы, направленные на применение правил экологического поведения и ответственного туризма, охрану природы, защиту биоразнообразия, развитие сотрудничества между соответствующими структурами, работающими в туристическом секторе, и дальнейшее повышение экологической ответственности туристов.

    28 участникам, успешно завершившим уже во второй раз организованную программу обучения и этап оценки знаний, были вручены сертификаты.

    Проекты, реализуемые по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, имеют исключительное значение с точки зрения формирования устойчивых механизмов, направленных на экологические призывы как на местном, так и международном уровнях.

    Шаги, предпринимаемые IDEA в направлении охраны окружающей среды, обогащения биоразнообразия, увеличения полос зеленых насаждений и борьбы с изменением климата, особенно проекты по защите биоразнообразия в Каспийском море и нашей стране, носят последовательный характер. Эти инициативы способствуют формированию ответственного отношения к окружающей среде посредством экологического просвещения общества, особенно молодого поколения, и сохранению экосистемы для будущих поколений.

    Общественное объединение IDEA Лейла Алиева Туризм в Азербайджане
    Фото
    IDEA-nın təşəbbüsü ilə "Məsuliyyətli Ekoturizm Bələdçiliyi" üzrə növbəti təlim proqramı təşkil olunub
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    44 - Tezliklə

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