По инициативе IDEA организована очередная программа обучения "Ответственный гид по экотуризму"

По инициативе Общественного объединения IDEA при совместном сотрудничестве Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного агентства туризма и Ассоциации туристических гидов Азербайджана организованы очередные учебные сессии для туроператоров и гидов экотуризма, работающих в соответствии с принципами экологически ответственного туризма.

Как сообщает Report, трехдневная программа обучения направлена на поддержку развития экотуризма в Азербайджане, повышение профессиональных знаний и навыков гидов, работающих в национальных парках и других особо охраняемых природных территориях.

Программа обучения, составленная на основе методических рекомендаций экспертов IDEA по вопросам окружающей среды, охватывает различные темы, направленные на применение правил экологического поведения и ответственного туризма, охрану природы, защиту биоразнообразия, развитие сотрудничества между соответствующими структурами, работающими в туристическом секторе, и дальнейшее повышение экологической ответственности туристов.

28 участникам, успешно завершившим уже во второй раз организованную программу обучения и этап оценки знаний, были вручены сертификаты.

Проекты, реализуемые по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, имеют исключительное значение с точки зрения формирования устойчивых механизмов, направленных на экологические призывы как на местном, так и международном уровнях.

Шаги, предпринимаемые IDEA в направлении охраны окружающей среды, обогащения биоразнообразия, увеличения полос зеленых насаждений и борьбы с изменением климата, особенно проекты по защите биоразнообразия в Каспийском море и нашей стране, носят последовательный характер. Эти инициативы способствуют формированию ответственного отношения к окружающей среде посредством экологического просвещения общества, особенно молодого поколения, и сохранению экосистемы для будущих поколений.