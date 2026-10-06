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    IDEA-nın təşəbbüsü ilə "Məsuliyyətli Ekoturizm Bələdçiliyi" üzrə növbəti təlim proqramı təşkil olunub

    Daxili siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 17:38
    IDEA-nın təşəbbüsü ilə Məsuliyyətli Ekoturizm Bələdçiliyi üzrə növbəti təlim proqramı təşkil olunub

    IDEA İctimai Birliyinin təşəbbüsü, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bələdçiləri Assosiasiyasının birgə əməkdaşlığı ilə ekoloji məsuliyyətli turizm prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərən tur operatorları və ekoturizm bələdçiləri üçün növbəti təlim sessiyaları təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, üçgünlük proqramını əhatə edən təlim Azərbaycanda ekoturizmin inkişafına dəstək vermək, milli parklar və digər xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində fəaliyyət göstərən bələdçilərin peşəkar bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədi daşıyır.

    IDEA-nın ətraf mühit üzrə ekspertlərinin metodiki tövsiyələri əsasında tərtib olunan təlim proqramı ekoloji davranış və məsuliyyətli turizm qaydalarının tətbiqi, təbiətin mühafizəsi, biomüxtəlifliyin qorunması, turizm sektorunda fəaliyyət göstərən müvafiq qurumlar arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və turistlərin ekoloji məsuliyyətinin daha da artırılmasına yönəlmiş müxtəlif mövzuları əhatə edib.

    Artıq ikinci dəfə təşkil olunan təlim proqramını və biliklərin qiymətləndirilməsi mərhələsini müvəffəqiyyətlə başa vuran 28 iştirakçıya sertifikat təqdim olunub.

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələr həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə ekoloji çağırışlara yönələn dayanıqlı mexanizmlərin formalaşdırılması baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.

    IDEA tərəfindən ətraf mühitin mühafizəsi, biomüxtəlifliyin zənginləşdirilməsi, yaşıllıqların artırılması və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə istiqamətində atılan addımlar, xüsusilə Xəzər dənizi və ölkəmizdə biomüxtəlifliyin qorunması üzrə həyata keçirilən layihələr ardıcıl xarakter daşıyır. Bu təşəbbüslər cəmiyyətin, xüsusilə gənc nəslin ekoloji maarifləndirilməsi vasitəsilə ətraf mühitə məsuliyyətli münasibətin formalaşdırılmasına və ekosistemin gələcək nəsillər üçün qorunub-saxlanılmasına xidmət edir.

    IDEA-nın təşəbbüsü ilə Məsuliyyətli Ekoturizm Bələdçiliyi üzrə növbəti təlim proqramı təşkil olunub
    IDEA-nın təşəbbüsü ilə Məsuliyyətli Ekoturizm Bələdçiliyi üzrə növbəti təlim proqramı təşkil olunub
    IDEA-nın təşəbbüsü ilə Məsuliyyətli Ekoturizm Bələdçiliyi üzrə növbəti təlim proqramı təşkil olunub
    IDEA-nın təşəbbüsü ilə Məsuliyyətli Ekoturizm Bələdçiliyi üzrə növbəti təlim proqramı təşkil olunub
    Leyla Əliyeva Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) İDEA İctimai Birliyi
    По инициативе IDEA организована очередная программа обучения "Ответственный гид по экотуризму"
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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