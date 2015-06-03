​ПНФА обнародовала формат участия в парламентских выборах

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) примет участие в парламентских выборах в составе Национального совета.

Как сообщил Report заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы, в ближайшие дни вопрос участия в выборах будет вынесен на обсуждение: "Руководство ПНФА до сих пор не обсуждало вопрос участия в парламентских выборах. После обсуждений в ПНФА и Национальном совете будет принято соответствующее решение. В случае принятия решения в пользу участия в выборах, далее пройдут обсуждения в связи с определением кандидатов от округов".