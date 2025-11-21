Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартир
- 21 ноября, 2025
- 14:56
Переселившимся в село Хоровлу Джебраильского района семьям вручены ключи от новых квартир.
Как сообщает Report, на данном этапе в село вернулись 47 семей - 189 человек.
В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) предоставили семьям подробную информацию об опасностях, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами.
Семьям было рекомендовано избегать контакта с подозрительными предметами и незамедлительно сообщать о них в компетентные органы.
