    Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 14:56
    Переселившимся в село Хоровлу Джебраильского района семьям вручены ключи от новых квартир.

    Как сообщает Report, на данном этапе в село вернулись 47 семей - 189 человек.

    В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) предоставили семьям подробную информацию об опасностях, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

    Семьям было рекомендовано избегать контакта с подозрительными предметами и незамедлительно сообщать о них в компетентные органы.

