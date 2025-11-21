İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub

    Daxili siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 14:03
    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub

    Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Horovlu kəndinə köçən ailələr qarşılandıqdan sonra onlara Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşları mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə ətraflı məlumat verib.

    Ailələrə tanımadıqları naməlum əşya və cisimlərdən uzaq durmaları, belə hallarla qarşılaşdıqları təqdirdə isə aidiyyəti qurumlara məlumat vermələri tövsiyə olunub.

    Açarların təqdim olunması mərasimində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün kəndə 47 ailə (189 nəfər) köçürülüb.

    Qeyd edək ki, köçürülən ailələr Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmışdılar.

    Böyük Qayıdış Cəbrayıl Horovlu kəndi

    Son xəbərlər

    14:42
    Foto

    Lənkəranda "Böyük Bazar"da baytar nəzarətindən keçməyən ətlərin satışının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    14:42

    Avropa liderləri ABŞ və Rusiya planını müzakirə etmək üçün Zelenski ilə təcili danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    14:41

    Gürcüstan Azərbaycandan elektrik enerjisinin idxalına çəkdiyi xərci 7 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    14:37

    Elham Abdeni: Süni intellekt jurnalistika qarşısında ciddi etik çağırışlar qoyur

    Xarici siyasət
    14:35

    Ekspert: Süni intellekt və rəqəmsal innovasiyalar redaksiyaların işini transformasiya edir

    Media
    14:30

    Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumat mübadiləsinə dair saziş təsdiq ediləcək

    Milli Məclis
    14:29

    "Lake Hotel"in 4 işçisinin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:26
    Foto

    AQTA sədri Zərdabda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:21
    Foto

    Azərbaycanda enerji auditinin həyata keçirilməsi üzrə ilk ixtisas attestatı təqdim edilib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti