Переселившимся в село Ходжавенд 11 семьям вручены ключи от квартир.

Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село переселились 11 семей в составе 36 человек.

Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.