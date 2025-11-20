Переселившимся в села Гасанриз и Венгли вручены ключи от квартир

Переселившимся в села Гасанриз и Венгли Агдеринского района вручены ключи от квартир.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере, на данном этапе в село Гасанриз вернулись 22 семьи (92 человека), а в село Венгли - 4 семьи в составе 11 человек.

Таким образом, число вернувшихся в Гасанриз семей достигло 228 - 857 человек, а число семей, переселенных в Венгли, достигло 100 (385 человек).