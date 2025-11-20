Переселившимся в села Гасанриз и Венгли вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
- 20 ноября, 2025
- 16:52
Переселившимся в села Гасанриз и Венгли Агдеринского района вручены ключи от квартир.
Как сообщает корреспондент Report из Агдере, на данном этапе в село Гасанриз вернулись 22 семьи (92 человека), а в село Венгли - 4 семьи в составе 11 человек.
Таким образом, число вернувшихся в Гасанриз семей достигло 228 - 857 человек, а число семей, переселенных в Венгли, достигло 100 (385 человек).
Последние новости
17:39
В Баку завтра стартует пройдет круглый стол с участием экспертов из АрменииВнешняя политика
17:39
Азербайджан проводит совместную с тремя странами экспедицию в пещере АзыхВнутренняя политика
17:34
Милли Меджлис принял в первом чтении бюджет ГФСЗ на 2026 годМилли Меджлис
17:29
Пашинян прибыл в Астану с официальным визитом - ОБНОВЛЕНОВ регионе
17:27
Парламент утвердил в первом чтении прожиточный минимум и порог нуждаемости на 2026 годМилли Меджлис
17:25
Фото
AZAL подписал с "Leonardo" соглашение о приобретении метеорадаровИнфраструктура
17:24
Депутат: Социальные расходы Азербайджана превышают общие расходы бюджета АрменииФинансы
17:17
Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год принят в I чтенииМилли Меджлис
17:16
Фото