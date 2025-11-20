Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Переселившимся в села Гасанриз и Венгли вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 16:52
    Переселившимся в села Гасанриз и Венгли вручены ключи от квартир

    Переселившимся в села Гасанриз и Венгли Агдеринского района вручены ключи от квартир.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, на данном этапе в село Гасанриз вернулись 22 семьи (92 человека), а в село Венгли - 4 семьи в составе 11 человек.

    Таким образом, число вернувшихся в Гасанриз семей достигло 228 - 857 человек, а число семей, переселенных в Венгли, достигло 100 (385 человек).

