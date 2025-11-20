Ağdərənin Həsənriz və Vəngli kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 20 noyabr, 2025
- 13:14
Ağdərə rayonunun Həsənriz və Vəngli kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Həsənrizə 22 ailə (92 nəfər), Vəngliyə isə 4 ailə (11 nəfər) köçürülür.
Kəndə köçürülənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsas ən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bununla Həsənrizdə məskunlaşan ailələrin sayı 227-ə (856 nəfər), Vəngliyə köçürülən ailələrin sayı isə 100-ə (385 nəfər) çatacaq.
