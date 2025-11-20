Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Переселившимся в поселок Гадрут семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 15:05
    Переселившимся в поселок Гадрут семьям вручены ключи от квартир

    Семьям, прибывшим в поселок Гадрут Ходжавендского района, вручены ключи от новых квартир.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село вернулись 17 семей - 63 человека.

    В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Тем самым количество переселенных в Гадрут семей достигло 27 (104 человека).

    поселок Гадрут Великое возвращение вручение ключей
    Фото
    Növbəti köç karvanı Hadruta çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Последние новости

    15:54
    Фото

    Азербайджанская модель мультикультурализма представлена на международном симпозиуме в Тунисе

    Внешняя политика
    15:54

    Доходы от приватизации госимущества за 10 месяцев выросли почти на 10%

    Финансы
    15:46

    Муса Гулиев: Стоимость 5 соцпакетов в Азербайджане превысила 8 млрд манатов

    Финансы
    15:38
    Видео

    Во Вьетнаме из-за наводнений и оползней погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:30

    В Баку перекроют движение от улицы Хагани Рустамова к проспекту Бабека

    Инфраструктура
    15:23

    Пашинян отправился в Казахстан с двухдневным визитом

    В регионе
    15:18

    Сийярто: ЕС должен прекратить выплаты Украине и потребовать финансовой проверки

    Другие страны
    15:09

    Свириденко встретилась с министром Сухопутных войск США

    Другие страны
    15:05
    Фото

    Переселившимся в поселок Гадрут семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    Лента новостей