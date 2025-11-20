Переселившимся в поселок Гадрут семьям вручены ключи от квартир

Семьям, прибывшим в поселок Гадрут Ходжавендского района, вручены ключи от новых квартир.

Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село вернулись 17 семей - 63 человека.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Тем самым количество переселенных в Гадрут семей достигло 27 (104 человека).