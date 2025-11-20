Növbəti köç karvanı Hadruta çatıb - YENİLƏNİB
Daxili siyasət
- 20 noyabr, 2025
- 13:46
Xocavənd rayonuna yola salınan növbəti köç karvanı Hadrut qəsəbəsinə çatıb.
"Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə Hadruta 17 ailə (63 nəfər) köçürülüb.
Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Hadruta 17 ailə (63 nəfər) köçürülür.
Qəsəbəyə köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsas ən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bununla Hadruta köçürülən ailələrin sayı 27-yə (104 nəfər) çatacaq.
Son xəbərlər
14:16
Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edibRegion
14:13
İrandan Azərbaycana uçuş aparatı ilə 33 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
14:09
Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıbDigər ölkələr
14:06
Foto
Növbəti köç karvanı Şuşakəndə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:04
Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİBFərdi
14:01
Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edibDigər ölkələr
13:54
Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"Futbol
13:50
Vüqar Qurbanov: Bölgələrdə bəzi tibb müəssisələrində stomatoloq ştatının ləğvi ilə bağlı xəbərdarlıq edilibSağlamlıq
13:46
Foto