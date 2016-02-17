ПЕА: В некоторых СМИ ведется умышленная пропаганда, бросающая тень на демократические ценности партии

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "В некоторых средствах массовой информации распространяется информация о якобы применении возрастного ценза при принятии в ряды Партии "Ени Азербайджан" и ведется умышленная пропаганда с целью бросить тень на демократические ценности партии".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Отмечается, что процесс приема в партию производится в соответствии с установленными Уставом принципами и каждый достигший 18-летия гражданин Азербайджана обладает правом быть принятым в ПЕА: "Сегодня в рядах ПЕА представители всех поколений. Партия "Ени Азербайджан" всегда высоко ценила и ценит заслуги представителей старшего поколения в создании партии, ее укреплении, росте политической и общественной влиятельности. С особым чувством гордости хотелось бы отметить, что взаимное сотрудничество в рядах ПЕА молодежи и пожилых людей является лучшим примером принципа наследия поколений. В то же время, мы с чувством удовлетворения подчеркиваем, что участие в рядах Партии "Ени Азербайджан" большого количества представителей молодежи, играющей активную роль в общественно-политической жизни страны и отдающей всю энергию за наше дальнейшее процветание, говорит о большом будущем нашей партии".

Было отмечено, что Партию "Ени Азербайджан" невозможно представить в стороне от представителей всех слоев общества, поколений, демографических групп: "Именно это является одним из источников, обеспечивающих силу и могущество Партии "Ени Азербайджан", воплощающей в реальной жизни идеи азербайджанства и национального единства".