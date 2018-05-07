ПЕА провела конференцию, приуроченную к 95-летию Гейдара Алиева

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7 мая. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Партии Ени Азербайджан (ПЕА) состоялась конференция, посвященная 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в конференции приняли участие официальные представители правящей партии, депутаты, министры, председатели комитетов и другие официальные лица.

Память общенационального лидера была почтена минутой молчания. Открывший конференцию заместитель председателя партии - исполнительный секретарь Али Ахмедов напомнил, что через несколько дней будет праздноваться 95-летие Гейдара Алиева.

По его словам, ежегодно проводимое ПЕА собрание по случаю дня рождения общенационального лидера, в этом году несколько отличается по своем форме:

"Полагаю, нет нужды говорить об исключительных заслугах общенационального лидера в истории Азербайджана. Его заслуги перед Азербайджаном велики. Поэтому народ высоко чтит его память".

По словам зампреда ПЕА, последующие поколения своей деятельностью отдают дань уважения великому лидеру:

"Презентация на этом мероприятии картины Сакита Мамедова, посвященной 95-летию Гейдара Алиева, являет собой дань огромного уважения к памяти общенационального лидера".

Выступивший на мероприятии известный художник Сакит Мамедов признался, что очень горд написанием портрета Гейдара Алиева.