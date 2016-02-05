​ПЕА представила в ЦИК ежегодный финансовый отчет

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Правящая Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) представила в Центризбирком (ЦИК) финансовый отчет по 2015 году.

Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель комитета общественных объединений и религиозных структур Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

Отметим, что в 2015 году доходы ПЕА составили 7 442 113 манатов. Из них 6 293 512 манатов приходится на долю членских взносов, 1 148 601 манат составляет доля ПЕА из средств, выделяемых государством из госбюджета для политических партий.

В целом, расходы ПЕА составили 6 385 936 манатов. Собравшиеся до конца отчетного года 1 056 177 манатов остались на счете партии и местных организаций.

Резервные средства на депозитном счете партии на 1 января 2016 года составили 6 млн. манатов.