ПАСЕ пригласили наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) получила приглашение от азербайджанской стороны принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Азербайджане. Об этом Report заявили в пресс-службе Совета Европы.

В пресс-службе отметили, что ПАСЕ рассмотрит данный вопрос: "Вопрос мониторинга еще подлежит подтверждению".

Напомним, внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

ЦИК Азербайджана ранее заявил, что направит предложения международным наблюдателям принять участие в мониторинге за выборами.