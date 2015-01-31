"Ени Азербайджан" обнародовала правила отбора кандидатов от партии в депутаты

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Позиция ПЕА заключается в том, чтобы выдвинуть на парламентские выборы в этом году таких кандидатов, которые заслужили уважение избирателей. Вот по таким параметрам мы будем готовится к предстоящей предвыборной компании. Надеюсь, что и эти выборы для партии "Ени Азербайджан" будут удачными". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.

А.Ахмедов отметил, что ПЕА как и в предыдущие годы, готовится к предстоящим выборам очень серьезно и за долго. Это уже стало традицией для партии. "В процессе подготовки мы постараемся тщательно обсудить и решить множество проблем, в том числе, выдвижения кандидатов от партии на выборах в парламент. Это произойдет после всестороннего и взвешенного обсуждения кандидатур. В целом, деятельность многих членов парламента от ПЕА в настоящее время устраивает как партию, так и избирателей. Это будет учтено и данные кандидатуры обязательно окажутся в поле нашего зрения".