Ответственные работники Администрации Президента заслушали в регионах обращения граждан

Ответственные работники Администрации Президента Азербайджанской Республики в соответствии с графиком приема граждан встретились с жителями Астаринского, Имишлинского, Агсуинского и Губадлинского районов.

Как сообщает Report, на встречах, проходивших по поручению Президента Ильхама Алиева, были внимательно выслушаны вопросы, поднятые жителями. Часть вопросов была разрешена на месте, другие обращения взяты на контроль для оперативного рассмотрения и решения в соответствии с законодательством.

На встречах было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева о социально-экономическом развитии регионов в нашей республике создаются современная инфраструктура, производственные и перерабатывающие предприятия, открываются новые рабочие места. Все это, в первую очередь, направлено на дальнейшее улучшение социального благополучия населения. Это еще раз подтверждает, что в центре политики, проводимой главой государства, находится гражданин Азербайджана. Подписанные за последнее время указы и распоряжения, реформы, проводимые в социально-экономической сфере, являются продолжением принимаемых Президентом Ильхамом Алиевым мер, направленных на улучшение социального положения населения.

На проведенных встречах еще раз была подчеркнута важность выстраивания отношений между чиновниками и гражданами на здоровой почве, достойного служения людям, соблюдения правил этического поведения.

Жители высказали удовлетворение созданием удобных и благоприятных условий для приема граждан в регионах и рассмотрения их обращений, выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.