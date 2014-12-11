Решение Минюста о регистрации нового главы партии "Мусават" станет известно в конце декабря

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В министерство юстиции Азербайджана поступило обращение по поводу включения в государственный реестр соответствующей информации, связанной с прошедшим 27 сентября Съездом партии "Мусават". Как сообщил Report заместитель главы партии Гюльага Асланлы, министерство юстиции должно дать ответ на обращение партии до 20 декабря: "Документы, связанные с прошедшим съездом, оформлены в соответствии с требованиями азербайджанского законодательства и Устава партии и представлены в министерство юстиции. Сейчас мы ожидаем заключительный ответ".

Отметим, что согласно "Закону о государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре", юридические лица, в том числе, политические партии в случае изменений в документах, должны в течение 40 дней обратиться в министерство юстиции с запросом о включении соответствующей информации в государственный реестр. На прошедшем 27 сентября Съезде партии "Мусават" был избран новый глава и внесены изменения в Устав партии.