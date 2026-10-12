От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь премьер-министра Камбоджи

12 октября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный обед в честь премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Манета и первой леди Пич Чанмони.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.