İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyevin adından Kamboca Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

    Daxili siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 13:46
    İlham Əliyevin adından Kamboca Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından oktyabrın 12-də Kambocanın Baş naziri Hun Manetin və birinci xanım Piç Çanmoninin şərəfinə rəsmi nahar verilib.

    Bu barədə "Report"un əməkdaşı xəbər verib.

    İlham Əliyevin adından Kamboca Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyevin adından Kamboca Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyevin adından Kamboca Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyevin adından Kamboca Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Hun Manet Kamboca Krallığı
    Foto
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь премьер-министра Камбоджи
    Foto
    Official luncheon hosted on behalf of President Ilham Aliyev in honor of Cambodian Prime Minister
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