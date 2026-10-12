İlham Əliyevin adından Kamboca Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
Daxili siyasət
- 12 oktyabr, 2026
- 13:46
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından oktyabrın 12-də Kambocanın Baş naziri Hun Manetin və birinci xanım Piç Çanmoninin şərəfinə rəsmi nahar verilib.
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