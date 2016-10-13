Проводящему спецоперацию против религиозного экстремизма органу предоставляются полномочия по запрещению дорожного движения

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Органу, проводящему спецоперацию против религиозного экстремизма, предоставляются полномочия по временному ограничению или запрещению дорожного движения.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем совместном заседании комитета по правовой политике и государственного строя и комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса на обсуждение вынесено предложение о дополнениях к 12-й статье закона "О дорожном движении".

Этот закон устанавливает правовые основы проведения мер по осуществлению комплексных мероприятий в целях организации безопасного и удобного движения транспортных средств и пешеходов на дорогах, по охране жизни и здоровья людей в связи с дорожным движением, по охране окружающей среды, муниципального и государственного имущества, по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и снижению их степени тяжести, а также права и обязанности участников дорожного движения.

Согласно законопроекту, если проводятся спецоперации против религиозного экстремизма, осуществляющим операцию лицам предоставляются полномочия по временному ограничению или запрещению дорожного движения.

Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.