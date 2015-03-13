 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Организаторы митинга Национального совета 15 марта вызваны в Главное управление полиции Баку

    Эльданиз Гулиев сказал, что сегодня в 17:00 он будет в управлении

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Организаторы митинга, назначенного Национальным советом на 15 марта, Фуад Гахраманлы и Эльданиз Гулиев вызваны в Главное управление полиции Баку.

    Об этом Report сообщил Э.Гулиев. Он сказал, что сегодня в 17:00 будет в Главном управлении полиции г. Баку. Э.Гулиев отметил, что это приглашение связано с предполагаемым митингом 15 марта.

    Отметим, что Национальный совет намеревается провести 15 марта в 15:00 митинг на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса на территории Ясамальского района. Исполнительная власть г. Баку дала согласие на проведение митинга. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi