    Опубликован список предметов, запрещенных к проносу в фан-зону во время Формулы-1

    Внутренняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 11:29
    Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало список предметов, запрещенных к проносу в фан-зону во время гонок Формула-1.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

    По информации ведомства, для обеспечения беспрепятственного и безопасного проведения гонок "Формула-1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025", стартующих сегодня, в фан-зону запрещено проносить: алкоголь, емкости для напитков, продукты питания и напитки (за исключением детского питания), животные (за исключением служебных животных), любые виды оружия, фейерверки, зажигалки, фонари с лазером, роликовые коньки, скейтборды, сегвеи, велосипеды, скутеры, дроны, холодильники, корзины для пикника, крупные предметы и рюкзаки, любые предметы для сидения (стулья, раскладные конструкции и т.д.), флаги и зонты с держателем длиннее 1 м, плакаты/текст/символика провокационного и оскорбительного характера, видеоустройства (для профессионального использования) и фотоаппараты с объективом более 30 см, токсичные и легковоспламеняющиеся вещества и т.д.:

