"Formula 1" zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısı açıqlanıb
- 19 sentyabr, 2025
- 11:13
Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) "Formula 1" yarışları zamanı azarkeş zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısını açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilib ki, bu gündən start götürən "Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025" yarışlarının maneəsiz və təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsi məqsədilə müəyyən əşyaların azarkeş zonasına keçirilməsi qadağandır.
Həmin əşyaların siyahısı aşağıdakı kimidir:
