ООН развернула глобальную инициативу по борьбе с дезинформацией

Сегодня Организация Объединенных наций объявила о запуске инициативы Verified (Проверено), направленной на борьбу с дезинформацией вокруг COVID-19 путем увеличения объема и скорости распространения достоверной информации.

Об этом Report сообщили в представительстве Азербайджана в ООН.

Мы не можем допустить распространения лжи, страха и ненависти в нашем информационном пространстве, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объявивший о запуске Инициативы:

"Дезинформация распространяется онлайн, в мессенджерах и от человека к человеку. Авторы заведомо ложных сведений используют тщательно продуманные методы их создания и распространения. Чтобы противостоять этому, ученым и таким организациям, как Организация Объединенных Наций, необходимо донести до людей точную информацию, которой они могут доверять".

Ходом реализации Verified (Проверено) будет руководить Департамент глобальных коммуникаций ООН. В рамках этой инициативы предусмотрено распространение информации по трем темам: наука, солидарность и решения. Информация по данным разделам будет посвящена спасению жизней, содействию сотрудничеству на местном и глобальном уровнях и оказанию помощи пострадавшему населению. Также предусмотрена поддержка пакета восстановительных мер, направленных на борьбу с климатическим кризисом и устранение коренных причин нищеты, неравенства и голода.

Инициатива призвана привлечь людей по всему миру к "информационному волонтерству". Все зарегистрировавшиеся смогут делиться проверенным контентом и, таким образом, обеспечивать безопасность своих семей и сообществ. Волонтеры в рамках так называемых групп быстрого реагирования будут ежедневно получать проверенный контент, оптимизированный для обмена в социальных сетях и содержащий ряд простых и убедительных положений, способных не только непосредственно противодействовать дезинформации, но и заполнить имеющийся информационный вакуум.

В рамках реализации Инициативы Департамент глобальных коммуникаций будет сотрудничать с учреждениями ООН, страновыми группами ООН, влиятельными лицами, представителями гражданского общества и бизнеса, средствами массовой информации для наполнения информационного пространства надежным и достоверным контентом, а также для работы в социальных сетях с целью искоренения злостных и вредоносных измышлений о COVID-19.

"Во многих странах распространение ложной информации, в частности, по цифровым каналам, препятствует своевременному принятию противодействующих мер в области общественного здравоохранения и, более того, вызывает волнения в обществе. В настоящее время предпринимаются вызывающее обеспокоенность попытки использовать глобальный кризис для распространения нативистских настроений и нацеливания на группы меньшинств, которые в дальнейшем могут ухудшиться по мере усиления напряженности в обществе и появления экономических и социальных последствий кризиса, - заявила Мелисса Флеминг, заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям. - Новая инициатива также будет направлена на изменение сформировавшейся тенденции и предоставление контента, подчеркивающего важность проявления гуманности на местном уровне, вклад беженцев и мигрантов и свидетельствующего о значимости международного сотрудничества".

Инициатива является результатом совместной работы с компанией Purpose, одной из ведущих мировых организаций в сфере общественной мобилизации, поддерживаемой Фондом IKEA и благотворительной организацией Luminate.

Патриция Аткинсон, генеральный директор Фонда IKEA, отметила: "Пандемия COVID-19 представляет собой глобальный кризис в области здравоохранения беспрецедентных масштабов. Фонд IKEA гордится тем, что оказывает поддержку реализации инициативы Verified (Проверено), направленной на то, чтобы каждый человек имел доступ к проверенной научной информации и авторитетным суждениям, необходимым для обеспечения безопасности их семьи и близких".

Нишант Лалвани, управляющий директор Luminate, добавил: "Ситуация, сложившаяся в связи с COVID-19, послужила суровым напоминанием о том, что разница между страхом и умением ему противостоять, разделенностью и единством, и даже между жизнью и смертью может заключаться как раз в доступе к точной и достоверной информации. Мы гордимся тем, что поддерживаем инициативу Verified (Проверено) и способствуем стремительному распространению надежной и научно обоснованной информации в интересах борьбы с "инфодемией" коронавируса и для защиты людей и сообществ по всему миру".