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Онлайн-продажа билетов на рейс Баку-Нахчыван-Баку вызвала недовольство

Онлайн-продажа билетов на рейс Нахчыван-Баку вызвала недовольство

Глава Постоянного представительства Нахчыванской АР в Баку Бахтияр Аскеров обратился с письмом в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Продажа билетов в режиме онлайн на авиарейсы Баку-Нахчыван-Баку, которые планируется открыть 18 июня 2020 года, вызвала недовольство у тех, кто серьезно нуждается в них. Получены многочисленные обращения лиц, не имеющих возможность приобрести билеты. По этой причине целесообразно было бы обеспечить открытую продажу билетов на дополнительные рейсы в порядке очереди. Просим принять это во внимание".

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