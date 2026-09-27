Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Омбудсмен выступила с заявлением в связи с Днём памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 09:08
    Омбудсмен выступила с заявлением в связи с Днём памяти

    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с 27 сентября - Днём памяти.

    Как передает Report, текст заявления приводится ниже:

    "Шесть лет прошло с 27 сентября 2020 года - дня начала Отечественной войны. Этот день, ставший важным поворотным моментом в истории азербайджанского народа, вместе с тем имеет особое значение с точки зрения устранения тяжёлых гуманитарных последствий конфликта, предания правосудию лиц, совершивших военные преступления, повлёкшие человеческие жертвы, а также восстановления прав, которые нарушались на протяжении многих лет.

    В результате Отечественной войны начался новый этап в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и нарушенных фундаментальных прав людей, которые были вынуждены покинуть свои родные земли на долгие годы.

    Нанесение в период войны ущерба жизни и здоровью гражданского населения, разрушение населённых пунктов и объектов социальной инфраструктуры повлекли за собой серьёзные гуманитарные последствия. Эти события вновь свидетельствуют о том, что именно мирное население несёт наиболее тяжёлое бремя вооружённых конфликтов, а защита гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом, а также обеспечение права на жизнь должны неизменно оставаться в центре внимания.

    В ходе Отечественной войны обстрел вооружёнными силами Армении населённых пунктов Азербайджана с высокой плотностью гражданского населения, в особенности Гянджи, Барды, Нафталана, Тертера и других городов и районов, с применением тяжёлой артиллерии и запрещённых международным правом ракетных систем большой дальности привёл к человеческим жертвам и ранениям среди гражданского населения, а также к серьёзному ущербу жилым домам, социальным, образовательным, медицинским, религиозным и другим гражданским объектам. Эти факты были документально зафиксированы в докладах, подготовленных по результатам миссий по установлению фактов, проведённых Омбудсменом Азербайджана в тот период.

    Важное значение имеет объективное и всестороннее расследование фактов нарушения требований международного права в связи с действиями, направленными против гражданского населения и гражданских объектов, установление виновных и привлечение их к ответственности в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права. Недопущение безнаказанности лиц, совершивших подобные деяния, имеет важное значение для обеспечения защиты прав человека и предотвращения повторения аналогичных случаев в будущем.

    Как Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики считаю, что к числу основных гуманитарных приоритетов постконфликтного периода следует отнести восстановление прав человека, нарушенных в результате войн и конфликтов, установление судьбы лиц, пропавших без вести, очистку территорий, загрязнённых минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также обеспечение безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

    В этом контексте проведение масштабных восстановительных и созидательных работ на освобождённых от оккупации территориях, возвращение людей на родные земли и надёжное обеспечение всех их фундаментальных прав вносят существенный вклад в укрепление мира и устойчивого развития.

    Значимые результаты, достигнутые в продвижении мирной повестки между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также на пути к завершению процесса по мирному соглашению, имеют особое значение для будущего всего региона. Это открывает новые возможности для укрепления устойчивого и долгосрочного мира, стабильности, безопасности и взаимного сотрудничества.

    В этом контексте сохранение достигнутых возможностей для мира и их преобразование в устойчивый мир возлагают важную ответственность на международные организации и мировое сообщество, государства, национальные правозащитные учреждения и гражданское общество.

    Дата 27 сентября вошла в историю не только как день начала широкомасштабных контрнаступательных операций, положивших конец многолетней политике агрессии, оккупации и провокаций против нашей республики и нашего народа, но и как день, продемонстрировавший могущество нашего государства, нашей армии, которая одержала победу под руководством Президента страны, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева, и нашего народа, проявившего истинный патриотизм даже в самые трудные дни.

    С глубоким почтением чтя светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей Родины, желаю терпения их семьям, а участникам войны и всем пострадавшим от войны – здоровья и благополучного будущего.

    Верю, что высшим проявлением уважения к памяти наших шехидов является стремление к тому, чтобы будущие поколения жили без войн и насилия, в условиях мира, безопасности и благополучия. Желаю, чтобы связанные с Днём памяти, вписанным в нашу историю тяжёлыми и вместе с тем славными воспоминаниями, духовное наследие и память принесли нашей стране и нашему народу благополучие, нашему региону – прочный и устойчивый мир, безопасную жизнь без войн и прогрессивное развитие".

    Сабина Алиева Омбудсмен Азербайджана 27 Сентября – День памяти
    Ombudsman Anım Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
    Ombudsman makes statement on Remembrance Day
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей