Омбудсмен выступила с заявлением по факту подрыва на мине сотрудника ANAMA

Уполномоченный по правам человека Сабина Алиева неоднократно обращалась к международному сообществу с призывом о том, что противотанковые и противопехотные мины, установленные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, представляют серьезную угр

Уполномоченный по правам человека Сабина Алиева неоднократно обращалась к международному сообществу с призывом о том, что противотанковые и противопехотные мины, установленные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, и просила положить конец этой ситуации.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что минная проблема на освобожденных территориях, помимо затягивания процесса возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, привела к гибели и ранению многих людей.

"Еще один гражданин Азербайджана подорвался на противопехотной мине. Сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Велиев Рухин Султан оглу подорвался на мине во время несения службы в освобожденном Джебраильском районе, ему ампутировали стопу левой ноги. К сожалению, международные организации не предпринимают конкретных действий в связи с минами, которые остаются потенциальной угрозой для жизни людей, приводя к гибели или ранению невинных граждан.

Как омбудсмен Азербайджана, я еще раз выражаю свою серьезную озабоченность угрозой, которую представляют мины, напоминаю Армении о ее обязательстве уважать международное право и призываю международные организации оказать поддержку Азербайджану в этом вопросе, заняв справедливый подход и выразив твердую позицию", - говорится в заявлении омбудсмена.