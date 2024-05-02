Госкомитет: К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории

К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории.

К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, об этом в интервью Xalq qəzeti заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По его словам, до конца года планируется возвращение на освобожденные территории 20 тыс. человек.

"Процесс переселения охватит 27 населенных пунктов - 20 сел и поселков, 7 городов. В скором времени начнется переселение в Шушу, а также в Ходжалы, Джебраил, Кяльбаджар и Зангилан. К концу года процесс охватит все освобожденные от оккупации территории", - сказал он.