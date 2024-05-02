О нас

Госкомитет: К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории

Госкомитет: К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории.
Внутренняя политика
2 мая 2024 г. 10:16
Госкомитет: К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории

К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, об этом в интервью Xalq qəzeti заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По его словам, до конца года планируется возвращение на освобожденные территории 20 тыс. человек.

"Процесс переселения охватит 27 населенных пунктов - 20 сел и поселков, 7 городов. В скором времени начнется переселение в Шушу, а также в Ходжалы, Джебраил, Кяльбаджар и Зангилан. К концу года процесс охватит все освобожденные от оккупации территории", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Return to all liberated areas to start by end of 2024
Версия на азербайджанском языке İlin sonuna kimi bütün işğaldan azad edilmiş rayonlara qayıdış başlayacaq

Другие новости из категории

Утвержден Генплан развития города Кяльбаджар до 2040 года
Утвержден Генплан развития города Кяльбаджар до 2040 года
2 мая 2024 г. 10:25
На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре постоянно проживают 1 727 семей
На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре постоянно проживают 1 727 семей
2 мая 2024 г. 09:57
Сегодня состоится заседание Комиссии по вопросам помилования
Сегодня состоится заседание Комиссии по вопросам помилования
2 мая 2024 г. 09:41
Обнародована жанровая структура программ телеканалов
ФотоОбнародована жанровая структура программ телеканалов
1 мая 2024 г. 21:03
Рамин Мамедов: В Азербайджане сформирована образцовая среда сосуществования
ФотоРамин Мамедов: В Азербайджане сформирована образцовая среда сосуществования
1 мая 2024 г. 20:53
ANAMA: В апреле на освобожденных территориях обезврежены 332 мины
ANAMA: В апреле на освобожденных территориях обезврежены 332 мины
1 мая 2024 г. 15:14
ЦИК завтра рассмотрит вопрос депутатского мандата Рамина Мамедова
ЦИК завтра рассмотрит вопрос депутатского мандата Рамина Мамедова
1 мая 2024 г. 12:57
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Сейчас мы движемся к миру
Президент: Сейчас мы движемся к миру
1 мая 2024 г. 11:50
Ильхам Алиев: Азербайджан обеспечил мир посредством войны, и этот вопрос должен быть основательно исследован
Ильхам Алиев: Азербайджан обеспечил мир посредством войны, и этот вопрос должен быть основательно исследован
1 мая 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi