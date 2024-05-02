На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре постоянно проживают 1 727 семей

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре постоянно проживают 1 727 семей, то есть 6 754 бывших вынужденных переселенцев.

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре постоянно проживают 1 727 семей, то есть 6 754 бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом в интервью Xalq qəzeti сказал заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По его словам, на сегодняшний день в город Лачын переселено 537 семей (1 838 человек), в Физули - 822 семьи (3132 человек), в село Агалы - 175 семей (871 человек), в село Талыш - 20 семей (90 человек) и в село Забух - 217 семей (823 человека).