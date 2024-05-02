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На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре постоянно проживают 1 727 семей

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре постоянно проживают 1 727 семей На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре постоянно проживают 1 727 семей, то есть 6 754 бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
2 мая 2024 г. 09:57
На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре постоянно проживают 1 727 семей

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре постоянно проживают 1 727 семей, то есть 6 754 бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом в интервью Xalq qəzeti сказал заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По его словам, на сегодняшний день в город Лачын переселено 537 семей (1 838 человек), в Физули - 822 семьи (3132 человек), в село Агалы - 175 семей (871 человек), в село Талыш - 20 семей (90 человек) и в село Забух - 217 семей (823 человека).

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Версия на английском языке Nearly 7,000 former IDPs permanently settled in Karabakh and East Zangazur to date
Версия на азербайджанском языке Bu günədək 6754 keçmiş məcburi köçkün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda daimi məskunlaşdırılıb

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