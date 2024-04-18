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Омбудсмен: В Башлыбеле произошли массовые убийства, некоторые жители были заживо сожжены

Омбудсмен: В Башлыбеле произошли массовые убийства, некоторые жители были заживо сожжены В Башлыбеле произошли массовые убийства, некоторые жители были заживо сожжены. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с 31-й годовщиной трагических событий в селе Башлыбель Кяльбаджарского район
Внутренняя политика
18 апреля 2024 г. 10:41
Омбудсмен: В Башлыбеле произошли массовые убийства, некоторые жители были заживо сожжены

В Башлыбеле произошли массовые убийства, некоторые жители были заживо сожжены.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с 31-й годовщиной трагических событий в селе Башлыбель Кяльбаджарского района.

"Политика геноцида и оккупации, проводимая Арменией на почве ненависти к Азербайджану на протяжении всей истории, привела к жестоким убийствам тысяч невинных азербайджанцев, которые стали жертвами преступления геноцида", - говорится в заявлении.

"В результате этой кровавой резни были грубо нарушены нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права, а население села, включая женщин, детей, инвалидов и стариков, подверглось массовым пыткам и убийствам, а некоторые были даже сожжены заживо. Исторические, религиозные и культурные объекты Башлыбеля, являющегося одним из старейших и крупнейших сел Кяльбаджарского района, были уничтожены в период оккупации", - отмечается в заявлении омбудсмена.

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Версия на английском языке Ombudsman: Some residents were burned alive in massacres in Bashlibel
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Başlıbel sakinləri kütləvi şəkildə qətlə yetirilib, bəziləri diri-diri yandırılıb

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