Омбудсмен: Некоторые судебные постановления не были исполнены

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане в результате непрофессионального подхода и безразличного отношения некоторых должностных лиц к своим обязанностям, некоторые судебные постановления либо не были исполнены, либо длительное время оставались неисполненными.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе за 2016 год Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена).

В докладе отмечается, что несмотря на продвижения в вопросе исполнения, в деятельности ряда исполнительных структур были выявлены серьезные недочеты. Согласно соответствующим приказам по министерству юстиции, в 2016 году 28 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе из органов юстиции были исключены два человека, пятерых освободили от занимаемой должности, а материалы в отношении одного человека были направлены в Генпрокуратуру. В связи с исполнением судебных решений поступило 1 145 обращений, в том числе 449 обращений по выплате алиментов. В результате мер, принятых в связи с обращениями, касающимися невыплаченных алиментов, долгов по имуществу и зарплате и пр, в большинстве случаев было обеспечено исполнение судебных постановлений и восстановлены нарушенные права.

С учетом того, что долги по алиментам достигли критической отметки, было бы целесообразней определить количество долгов и их общую сумму.

Отметим, что ежегодный доклад был представлен в Милли Меджлис и документ вынесут на обсуждение пленарного заседания парламента.