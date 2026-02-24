Омбудсмен представила президенту доклад по правам человека за 2025 год
Внутренняя политика
- 24 февраля, 2026
- 14:31
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) представила президенту доклад о защите прав человека в Азербайджане за 2025 год.
Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, с данным докладом омбудсмен выступит перед Милли Меджлисом.
Ежегодный доклад также направлен в Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и генеральному прокурору.
