    Омбудсмен представила президенту доклад по правам человека за 2025 год

    Внутренняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 14:31
    Омбудсмен представила президенту доклад по правам человека за 2025 год

    Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) представила президенту доклад о защите прав человека в Азербайджане за 2025 год.

    Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, с данным докладом омбудсмен выступит перед Милли Меджлисом.

    Ежегодный доклад также направлен в Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и генеральному прокурору.

    доклад омбудсмена Президент Азербайджана защита прав человека
