    Ombudsman 2025-ci il üzrə məruzəsini Prezidentə təqdim edib

    İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman) Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması haqqında 2025-ci il üzrə məruzəsini Prezidentə təqdim edib.

    "Report"a Ombudsman Aparatından verilən məlumata əsasən, həmin məruzə ilə Ombudsman Milli Məclis qarşısında çıxış edəcək.

    İllik məruzə, eyni zamanda, Nazirlər Kabinetinə, Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəməyə və Baş prokurora göndərilib.

    Омбудсмен представила президенту доклад по правам человека за 2025 год

