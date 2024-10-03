Омбудсмен Нахчывана: Изменение климата представляет серьезную проблему для прав человека

Изменение климата является не только экологической проблемой и вопросом окружающей среды, но и серьезным вызовом в плане обеспечения прав человека.
Как сообщили местному бюро
Омбудсмен отметила, что в связи с этим адаптация к изменению климата и смягчение его последствий требуют высокого уровня координации внутри сообществ.
Форум, в котором также приняли участие сотрудники аппарата Омбудсмена, продлится до 3 октября. В последний день мероприятия участники посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана.