Омбудсмен: Азербайджанский народ стал жертвой двойных стандартов

Азербайджанский народ столкнулся с двойными стандартами и страдает от этого.

Азербайджанский народ столкнулся с двойными стандартами и страдает от этого.

Как сообщает Report, об этом Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева сказала во время выступления на мероприятии, приуроченном ко Дню прав человека.

Она отметила, что Всеобщая декларация прав человека придала правам человека международный статус: "Она играет роль важного документа, которому должны следовать страны мира. В то же время признает право на равенство и достоинство каждого человека. Декларация изменила глобальную позицию в отношении прав человека. Однако, к сожалению, в мире все еще продолжают нарушаться права человека. Азербайджанский народ один из тех, кто страдает от двойных стандартов. Так, с территории Азербайджана до сих пор не были безоговорочно выведены силы Армении, необходимость чего указана в резолюциях ООН. Безнаказанная Армения совершила против Азербайджана террор, преступления против человечности. Азербайджан в результате 44-дневной Отечественной войны восстановил права народа, которые нарушались в течение 30 лет. Сегодня в Азербайджане защищаются права и свободы человека, обновляется законодательная база".

Омбудсмен подчерпнула, что возглавляемая ею структура не ставит различий при защите прав граждан Азербайджана, лиц без гражданства, иностранцев и лиц из уязвимых групп.