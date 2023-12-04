Омбудсмен: Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за минный террор

Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за многолетний минный террор.
Как сообщает Report, об этом омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сказала на организованном в Баку круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".
Алиева подчеркнула, что использование противотанковых и противопехотных мин является военным преступлением.
"Международные организации, суды должны оказать поддержку Азербайджану в этом вопросе. Армения должна выплатить компенсацию в связи с минным террором", - сказала омбудсмен.