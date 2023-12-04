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Омбудсмен: Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за минный террор

Омбудсмен: Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за минный террор Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за многолетний минный террор.
Внутренняя политика
4 декабря 2023 г. 11:47
Омбудсмен: Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за минный террор

Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за многолетний минный террор.

Как сообщает Report, об этом омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сказала на организованном в Баку круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

Алиева подчеркнула, что использование противотанковых и противопехотных мин является военным преступлением.

"Международные организации, суды должны оказать поддержку Азербайджану в этом вопросе. Армения должна выплатить компенсацию в связи с минным террором", - сказала омбудсмен.

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Версия на английском языке Ombudsperson: Armenia should pay compensation to Azerbaijan for mine terrorism
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: “Ermənistan mina terroruna görə Azərbaycana təzminat ödəməlidir”

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