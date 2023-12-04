Омбудсмен: Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за минный террор

Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за многолетний минный террор.

Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за многолетний минный террор.

Как сообщает Report, об этом омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сказала на организованном в Баку круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

Алиева подчеркнула, что использование противотанковых и противопехотных мин является военным преступлением.

"Международные организации, суды должны оказать поддержку Азербайджану в этом вопросе. Армения должна выплатить компенсацию в связи с минным террором", - сказала омбудсмен.