Президент: Процесс превращения Азербайджана в важную страну на более широком географическом пространстве будет успешно продолжаться

Процесс как укрепления Азербайджана на Южном Кавказе, так и превращения его в важную страну на более широком географическом пространстве будет успешно продолжаться и впредь.

Процесс как укрепления Азербайджана на Южном Кавказе, так и превращения его в важную страну на более широком географическом пространстве будет успешно продолжаться и впредь.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

Отметив, что он не сомневается в этом, глава государства сказал: "Уверен, что это диктует наша политика, это демонстрирует наш потенциал. Наша мощь - наш политический вес, наше экономическое могущество, наша военная сила с каждым годом будут только возрастать. Я говорю это с полной уверенностью".