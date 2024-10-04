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Президент: Процесс превращения Азербайджана в важную страну на более широком географическом пространстве будет успешно продолжаться

Президент: Процесс превращения Азербайджана в важную страну на более широком географическом пространстве будет успешно продолжаться Процесс как укрепления Азербайджана на Южном Кавказе, так и превращения его в важную страну на более широком географическом пространстве будет успешно продолжаться и впредь.
Внутренняя политика
4 октября 2024 г. 15:12
Президент: Процесс превращения Азербайджана в важную страну на более широком географическом пространстве будет успешно продолжаться

Процесс как укрепления Азербайджана на Южном Кавказе, так и превращения его в важную страну на более широком географическом пространстве будет успешно продолжаться и впредь.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

Отметив, что он не сомневается в этом, глава государства сказал: "Уверен, что это диктует наша политика, это демонстрирует наш потенциал. Наша мощь - наш политический вес, наше экономическое могущество, наша военная сила с каждым годом будут только возрастать. Я говорю это с полной уверенностью".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycanın daha böyük coğrafiyada önəmli ölkəyə çevrilməsi prosesi bundan sonra da uğurla gedəcək

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