Си Цзиньпин встретился с Лукашенко

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

Какие-либо другие детали встречи, которая состоялась в Пекине, не приводятся.

В свою очередь близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что встреча проходит в правительственной резиденции Дяоюйтай. Telegram-канал также опубликовал фотографию с переговоров глав государств.

Ранее агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси информировало, что 3-4 декабря Лукашенко посетит Китай, где встретится с Си Цзиньпином. В повестку переговоров включены вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита значатся несколько мероприятий социально-гуманитарного характера.