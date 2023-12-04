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Си Цзиньпин встретился с Лукашенко

Си Цзиньпин встретился с Лукашенко Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 09:04
Си Цзиньпин встретился с Лукашенко

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

Какие-либо другие детали встречи, которая состоялась в Пекине, не приводятся.

В свою очередь близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что встреча проходит в правительственной резиденции Дяоюйтай. Telegram-канал также опубликовал фотографию с переговоров глав государств.

Ранее агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси информировало, что 3-4 декабря Лукашенко посетит Китай, где встретится с Си Цзиньпином. В повестку переговоров включены вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита значатся несколько мероприятий социально-гуманитарного характера.

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