Огтай Асадов: Прошу у прессы не раздувать каждый вопрос

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ "Согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, заседания могут проводиться два раза в месяц. Проведение дополнительного заседания является личным делом парламента. В повестку дня заседания могут быть включены 1, 5 или 25 вопросов. Вчера в прессе распространилась информация о том, что сегодня созывается внеочередное, особое заседание парламента. Что это такое?!"

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламента Огтай Асадов.

По его словам, внеочередные заседания могут проводиться в том случае, если полностью закрыты все заседания сессии: "Во многих газетах были опубликованы заголовки "чрезвычайное заседание". Люди поймут так, что все рушится, с чего тогда проводят заседание? Прошу у прессы не раздувать каждый вопрос".